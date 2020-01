Lutto nel commercio biscegliese: si è spento Gino Tritto del bar Meeting

Si chiamava Girolamo, ma per tutti era solo Gino. L'instancabile, sempre sorridente e accogliente Gino Tritto, proprietario dello storico bar Meeting di corso Garibaldi.

Si è spento nella giornata di venerdì 3 gennaio, suscitando grande emozione in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Lascia la moglie e tre figli.

Toccanti le parole di Leo Carriera, Direttore di Confcommercio Bari e Bat: «È difficile pensare al bar Meeting senza Gino che ne è stato non solo il fondatore ma anche l'instancabile animatore, facendolo diventare ritrovo di riferimento per l'intera città. Uomo capace, buono, instancabile lavoratore, gentile nei modi e nell'animo è stato protagonista con noi di Confcommercio in tanti traguardi raggiunti.

Ci mancherai Gino, cosi come mancherai ai tuoi cari e a quanti ti hanno conosciuto. Siamo sinceramente vicini alla famiglia Tritto, certi di aver perduto un amico».

Anche la redazione di BisceglieLive.it si associa al dolore di quanti lo hanno conosciuto.