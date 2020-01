​Spina: «La Giunta Angarano si auto-commissaria per salvare le poltrone»

«Fallito, per fortuna, il primo tentativo. Va male all’amministrazione Angarano il blitz di fine anno. Oggi dovremo verificare le ulteriori modalità di coinvolgimento della PREFETTURA e della PROCURA per evitare che continuino ad adottare deliberazioni elusive e scientemente adottate per gabbare le leggi e le decisioni della magistratura amministrativa».

Ad affondare il colpo è il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Con la delibera di capodanno 343 del 31.12.2019 la Giunta adotta la proposta di dare pieno mandato al dirigente Pedone, in violazione delle competenze consiliari e delle norme di legge, di sanare “tutti gli atti travolti dalla sentenza del TAR”. Un potere di condono che la Giunta si attribuisce e attribuisce, come se fosse un Parlamento, al dirigente Pedone. E’ evidente che la corsa contro il tempo, dopo un mese e mezzo di silenzio della Prefettura (dalla sentenza del TAR), sta rendendo nervosi e poco lucidi gli interpreti di questa ennesima buffonata amministrativa, assunta chiaramente "aum aum" senza acquisire neanche il parere dei Revisori dei Conti. Ormai il campo in cui si sta entrando è quello evidente dell’ambito penale (per tentare di salvare la poltrona) per cui è opportuno che vengano impediti ulteriori illeciti amministrativi e non solo per evitare gravi danni economici e non solo ai biscegliesi.