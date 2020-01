Premio Comuni Ricicloni, ecco i dati ufficiali relativi alla raccolta dei rifiuti nel 2018

“Come si evince dai dati effettivi ed ufficiali inviati a Legambiente per la partecipazione al premio ‘Comuni Ricicloni’, compilando l’apposita scheda, la percentuale di raccolta differenziata nel 2018 si è attestata al 65,08%, a fronte di 17.775 tonnellate di rifiuti da computare nella raccolta differenziata (compresa la frazione di spazzamento stradale che il Comune di Bisceglie avvia a recupero) su un totale di rifiuti complessivi prodotti, pari a 27.313 tonnellate”. Lo dichiara Angelo Consiglio, Assessore all’igiene urbana del Comune di Bisceglie.

“I dati sono sovrapponibili con quelli indicati sul Portale Ambientale della Regione Puglia, al netto, come chiarito a più riprese, di un refuso di trascrizione (sul dato dell’indifferenziato) nel mese di Settembre 2018, opportunamente segnalato alla Regione Puglia. Per il mese di Ottobre 2018, invece, sul Sito regionale i dati (pubblicati ai soli fini della consultazione) sono espressi in tonnellate anziché in chilogrammi”, spiega il Vicesindaco Consiglio. “La stessa Legambiente peraltro precisa, nelle modalità di indagine del premio, che i dati raccolti come prima opzione dalle schede compilate dai Comuni e come seconda dal Portale Ambientale della Regione Puglia, vengono elaborati e incrociati”.

“Poniamo fine così ad un’altra sterile e pretestuosa polemica che è andata ben oltre una semplice richiesta di chiarimento ma è stata utilizzata strumentalmente per gettare fango e discredito sull’Amministrazione Comunale. Dati alla mano, dimostriamo l’onestà e la trasparenza del nostro operato e di quello degli uffici”. Lo dichiara Angelo Consiglio, Assessore all’igiene urbana del Comune di Bisceglie.