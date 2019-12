Carla Mazzilli: “Continuo a sostenere coerentemente l’Amministrazione Angarano”

“Continuerò a sostenere coerentemente l'Amministrazione guidata dal Sindaco Angarano e resterò quindi in maggioranza. Ritengo che in questo primo anno e mezzo al governo Cittadino si siano raggiunti i primi importanti obiettivi, in linea con le linee programmatiche della coalizione, e soprattutto si siano poste le basi per un deciso cambio di passo per uno sviluppo armonico della Città. Il tutto grazie ad un gruppo molto compatto che lavora con una visione strategica e un metodo collegiale, tenendo in massima considerazione l'ascolto dei cittadini, il confronto e il dialogo”. Lo dichiara il consigliere comunale Carla Mazzilli, che si dichiara così indipendente.