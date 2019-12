Spina: «Bocciata la richiesta di Angarano di fondi regionali per nuove circolari»

«Tutti ricorderanno come le testate giornalistiche avevano promosso il comunicato dell’amministrazione Angarano circa la presentazione di una domanda per ottenere dalla Regione i fondi per l’acquisto delle nuove circolari per i trasporti urbani».



A ricordarlo è il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Il verbale allegato - aggiunge - indica chiaramente che la domanda firmata da Angarano è stata dichiarata immediatamente inammissibile e neanche inserita in una possibile graduatoria. Ancora una volta l’autocelebrazione per aver firmato una domanda di finanziamento era stata spacciata ai cittadini come la notizia certa di un finanziamento. Insomma, le circolari potranno anche fermarsi, ma risorse per nuovi automezzi certamente non sarà questa amministrazione a trovarli. Lontani ormai i tempi in cui Bisceglie si aggiudicava tutti i finanziamenti dei bandi a cui partecipava e si realizzavano, strade scuole, strutture sportive e opere culturali un giorno sì e l’altro pure».