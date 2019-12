Pulizie Comune di Bisceglie, Filcams: “Si accelerino le procedure del cambio appalto”

«La fiducia nelle istituzioni non è mai mancata. Speravamo che il Sindaco e la sua squadra di governo riuscissero a trovare una soluzione per garantire continuità lavorativa ai 6 addetti della Pulita&Service ma così non è stato. Purtroppo registriamo anche la decisione del Consiglio di stato che non ha accettato la richiesta di sospensiva avanzata dall’ente, la situazione rimane quindi bloccata». E' quanto scrivono Anna Caputi, Segretaria Filcams Cgil Bat e Tina Prasti, Segretaria generale Filcams Cgil Bat.

«Resta il rammarico per l’accaduto - prosegue la nota sindacale - ma soprattutto la consapevolezza di aver agito in difesa dei lavoratori e nel loro interesse. Per questo noi non ci arrediamo e continuiamo a chiedere la loro tutela sollecitando, in particolare, il Comune e gli uffici ad accelerare le procedure in essere per il cambio appalto, affinchè si concludano nel più breve tempo possibile e si riaffidi il servizio. Dal canto nostro continueremo a tutelare i lavoratori e ci batteremo affinchè possano tornare al loro posto.