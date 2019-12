​Spina: «Maggioranza in fuga, restano solo quelli attaccati alla poltrona. Sindaco isolato»

«Dopo la fuga del segretario generale dott.ssa Fiore ora è la stessa maggioranza a fuggire dall’aula per paura di riconoscere i debiti fuori bilancio sulla base di atti annullati dai Giudici. Angarano abbandonato a se stesso e ai suoi errori e bugie».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina al termine della seduta di ieri del Consiglio comunale.

«L’opposizione - prosegue Spina - è rimasta in aula responsabilmente e la maggioranza di Angarano ha fatto saltare il numero legale, riconoscendo di avere la certezza di stare eludendo la sentenza del Tar e del Consiglio di Stato. La giunta monca non può funzionare per le dimissioni di una donna e i consiglieri cominciano a far venire meno la fiducia al sindaco. il Comune bloccato da questi incapaci attaccati solo al loro stipendio e senza amore per la città. Intervengano le autorità per evitare danni maggiori alla città».