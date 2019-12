L'animazione in via XXIV Maggio dell'associazione Bisceglie Illuminata Copyright: n.c.

Si è conclusa ieri sera, lunedì 23 dicembre, l'ultima giornata del "Natale illuminato" in via XXlV Maggio. Per l'ultima volta la strada si è riempita di luci, mercatini e attività di intrattenimento per piccoli e grandi.

«L'atmosfera era magica - raccontano gli animatori, i volontari dell'associazione Bisceglie Illuminata -, trampolieri, musica dal vivo e tanta gioia si è riversata per le strade principali della nostra città. Ancora una volta si sono esibiti una serie di giovani artisti, chitarristi e cantanti che hanno animato e "illuminato" la serata con grandi hit del passato e del presente. Ed è proprio questo che ha permesso che l'audience Biscegliese fosse di ogni età, bambini, ragazzi e adulti, accomunati da una grande voglia di divertirsi e far festa.

Il Natale illuminato è durato ben poco, ma speriamo che l'energia e la gioia trasmesse in queste tre domeniche duri a lungo e rassereni il vostro Natale! Lo staff di Bisceglie Illuminata non può che augurarvi un felice Natale e un sereno anno nuovo».