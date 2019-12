Galantino: «Ancora una volta le famiglie sono state penalizzate»

«Sostegno alla ripresa economica del Paese, alla crescita ed allo sviluppo del commercio di prossimità. Questa la ratio dell'agevolazione fiscale che avevo proposto con un emendamento al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020. Nel dettaglio, si trattava dell'introduzione di una detrazione fiscale delle spese sostenute per l’acquisto di materiale, beni e prodotti finiti destinati a interventi di manutenzione ordinaria eseguiti, in economia, direttamente da privati.

La proposta di FdI era di importanza fondamentale anche per l’intero tessuto urbano del Paese, perché avrebbe contribuito a riportare in vita piazze, strade e vie, anche storiche, contrastando l’abbandono dei comuni/borghi medio-piccoli, senza dimenticare che tutto ciò, di riflesso, inciderebbe anche sulla sicurezza pubblica dei luoghi. Con la bocciatura dell'emendamento, che riproporrò come odg, si è dato l'ennesimo schiaffo alle famiglie italiane e agli esercizi di vendita al dettaglio, di ferramenta e “fai da te” cosiddetti “di vicinato”, presenti in maniera capillare in ogni Comune d’Italia.

Lo dichiara il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.