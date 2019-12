Buco killer sulla Bisceglie-Trani. L'ultima speranza è il Giro d'Italia

Riceviamo e pubblichiamo una denuncia-appello da parte di un nostro lettore. Una buca pericolosissima che ormai è lì da anni e che è un vero e proprio pericolo per i ciclisti che decidono di puntare da Bisceglie verso Trani.

«Nel giugno 2017 - racconta il nostro lettore - sulla vecchia Statale 16 direzione Trani, subito dopo Ponte Lama, ho preso con la mia bici da corsa un buco che si trova a centro strada. Mi è costato solo un cerchio e per fortuna, nella caduta, null'altro. Dopo 2 anni e mezzo il buco è sempre lì. Noi ciclisti ormai lo conosciamo e lo evitiamo, ecco perché talvolta i ciclisti cambiano improvvisamente traiettoria, solo per scansare i buchi. Spero che venga chiuso in occasione del passaggio del Giro d'Italia il prossimo maggio».

In realtà ci si augura che l'intervento di ripristino possa avvenire molto prima di maggio. Bisogna solo capire a chi sia attribuibile la competenza della manutenzione. Il Ponte Lama, infatti, fa da confine tra il territorio di Bisceglie e Trani.