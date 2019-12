Infortuni in calo in agricoltura, in 3 anni -20%

Continua il trend positivo in Puglia del calo degli infortuni registrati in agricoltura con una diminuzione del 20% dal 2016 al 2018, risultato del grande sforzo nell’ottica della formazione degli imprenditori agricoli. E’ quanto riferisce Coldiretti Puglia, sulla base dell’analisi dei dati INAIL relativi all’ultimo triennio sui casi denunciati di infortunio sul lavoro in agricoltura.

«Apprezzabile la scelta di INAIL, sostenuta dal Ministro delle Politiche Agricole Bellanova, di puntare sui giovani, con lo stanziamento di 33 milioni per la generalità delle imprese agricole e 7 milioni per i giovani agricoltori under 40 attraverso i Bandi ISI per il rinnovo dei trattori. La percentuale di calo degli infortuni in agricoltura è molto incoraggiante, ma molto resta ancora da fare per ridurre infortuni e azzerare incidenti mortali, per questo è necessario continuare con decisione lungo la strada intrapresa dell’innovazione tecnologica, della formazione, della semplificazione burocratica per accompagnare il processo di sicurezza in campagna», dice Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.