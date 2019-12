​Comitato Progetto Uomo, ecco le "donne per la vita"

In tutti questi anni di aiuto alla maternità, il Comitato Progetto Uomo di Bisceglie, presieduto da Mimmo Quatela, non poche volte si è trovato ad ascoltare situazioni veramente problematiche, specialmente di giovani donne messe di fronte al dilemma se accogliere il figlio che si stava formando nel loro grembo o rifiutarlo.

Donne, spesso, non soltanto lasciate sole dal padre del bambino o dai familiari, ma anche costrette a dover prendere una decisione tremenda: nessuna donna, consapevole di portare in sé il proprio bambino, compie a cuor leggero la scelta dura. L’aborto, nonostante la legge 194/78, nel cuore e nella mente rimane comunque un atto esecrabile di cui si farebbe ben volentieri a meno, perché, in definitiva, è un atto contro natura.

D’altro canto, ci sono donne e giovani donne che anch’esse fanno una scelta. Una scelta molto impegnativa che coinvolge, e alcune volte turba, il proprio futuro o quello del proprio nucleo familiare o della famiglia d’origine. Sono donne che, nonostante tutto e tutti, compiono la scelta per la vita: si tratta delle donne per la vita.

Il Centro d’Aiuto Progetto Uomo di Bisceglie le trova nel “reparto maternità” dell’Ospedale Civile e nella Chiesa Sant’Adoeno (dove alcune giovani mamme cristiane si recano per il culto della Madonna del Perpetuo Soccorso e Madre della vita nascente). Da queste donne per la vita sabato 21 dicembre 2019, in prossimità della ricorrenza del Natale, della Nascita per eccellenza, il Comitato Progetto Uomo si recherà per informarle della vicinanza e dell’attenzione dell’intera società alla loro maternità.

La maternità è un evento personale e familiare ma lo è anche sociale. Per natura, per disegno divino, da essa (da ogni nascita) dipende il futuro stesso dell’umanità.

Allora in questo Natale, l’augurio e l’appello del gruppo per le mamme è rivolto a tutte le donne in attesa. L’invito è a non sentirsi sole. I volontari di Progetto Uomo sono pronti a star accanto a loro affinché siano donne per la vita.