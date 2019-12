​La Notte Bianca di Leonardo, il Liceo biscegliese celebra i 500 anni del genio di "da Vinci"

Con la Notte Bianca di Leonardo, il Liceo “da Vinci” di Bisceglie si propone di celebrare, nel 500° anniversario della sua morte, il genio rinascimentale di Leonardo con l’intento di fornire alcune chiavi di lettura per apprezzare al meglio la versatilità di un uomo che ha saputo innovare il sapere in tutte le sue forme e declinazioni.

L’evento si svolgerà domani, venerdì 20 dicembre, dalle 17:30 alle 20:30 presso la sede del Liceo “da Vinci” in via Cala dell’Arciprete” n.1 in Bisceglie.



Ricordando Leonardo, il cui spirito ecclettico animerà le tante iniziative proposte, gli studenti del Liceo si esibiranno in performance coreutiche e musicali, in laboratori scientifici e tecnologici, nella illustrazione della produzione artistica e delle principali macchine di Leonardo.

Durante la serata è previsto una breve relazione dell’ing. G. Manisco dal titolo “Con gli occhi di Leonardo”; l’ingegnere salentino che, sulla base di disegni e schizzi custoditi nei fogli del prezioso Codice Atlantico dell’Ambrosiana di Milano, ha realizzato alcune delle macchine ideate da Leonardo esponendole nella mostra “Il Genio. 500 anni di meraviglia” presso Palazzo delle Arti Beltrani di Trani approfondirà il lato professionale più tecnico dell'artista, spesso meno considerato se rapportato alle grandi opere pittoriche, con un viaggio avvincente tra arte, scienza, tecnica, filosofia, architettura e ingegneria.

La serata sarà anche l’occasione per assegnare i premi, intitolati a Leonardo, istituiti dal Liceo per valorizzare i quattro migliori studenti che si sono particolarmente distinti in ciascuno degli ambiti – logico/matematico, scientifico/tecnologico, artistico, storico/filosofico/letterario – nei quali il genio leonardesco si è maggiormente manifestato ed espresso.