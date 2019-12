La sede della Provincia Bat si sposta temporaneamente a Barletta

In questi giorni gli uffici della Provincia di Barletta Andria Trani, ubicati in Piazza San Pio X ad Andria, saranno temporaneamente trasferiti presso l’immobile che ospita gli uffici tecnici della Provincia, siti in Piazza Plebiscito a Barletta.

Il trasferimento si è reso necessario in quanto la sede della Provincia di Andria è attualmente interessata da lavori di adeguamento strutturale, che si concluderanno, da contratto e salvo imprevisti, nel settembre 2020.