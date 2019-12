Per la prima volta nella storia Bisceglie riceve il premio di Comune Riciclone

Per la prima volta Bisceglie ha ricevuto l'ambito riconoscimento di “Comune Riciclone” da Legambiente Puglia nell’ambito della classifica annuale che premia i Comuni della nostra Regione maggiormente distintisi nella raccolta differenziata.

“Dopo il premio di secondo livello conseguito nella scorsa edizione in virtù di una percentuale del 62%, siamo cresciuti ancora e, avendo raggiunto il 65% nel 2018, in linea con l’obiettivo fissato dalla normativa nazionale, siamo entrati per la prima volta tra i Comuni più virtuosi in Puglia riconosciuti da Legambiente. Un risultato che ci gratifica e ci sprona ad andare avanti con impegno e determinazione per continuare a far salire la percentuale di raccolta differenziata”, ha commentato il Vicesindaco Angelo Consiglio, che stamattina ha ritirato il premio dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dal presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini. "Un ringraziamento -aggiunge - agli operatori dell'azienda che cura l'igiene urbana e all'Ufficio Tecnico Comunale per l'impegno quotidiano"

“Una Città che si distingue nel riciclo e nel riuso, una Città attenta all’ambiente è una Città che guarda al futuro. Siamo orgogliosi di questo premio che ci piace condividere con i cittadini che conferiscono correttamente e scrupolosamente i rifiuti”, ha fatto presente il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “In tema di gestione del ciclo dei rifiuti, dopo svariati anni siamo stati in grado di effettuare una nuova gara-ponte, con un capitolato più adeguato a Bisceglie. Anche sulla base delle indicazioni emerse dalla zona sperimentale nel quartiere Sant'Andrea, dove si sono registrate percentuali di raccolta differenziata che hanno raggiunto punte dell’88%, siamo fiduciosi che il servizio migliorerà ulteriormente”, ha concluso il Sindaco Angarano.