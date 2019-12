Atto intimidatorio al Vicesindaco Consiglio, dalla Prefettura vicinanza alla Città e più controlli

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, questa mattina ha partecipato al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura, a Barletta. “Ringraziamo il Prefetto Valiante per l'attenzione alla nostra Città e la sensibilità mostrate sia convocando la riunione dopo lo spiacevole atto di vandalismo perpetrato ai danni dell'auto del Vicesindaco Consiglio, sia dando la disponibilità ad intensificare le misure di vigilanza e controllo nel territorio cittadino”, ha sottolineato il primo cittadino di Bisceglie.

“E ringraziamo le Forze dell’Ordine che giornalmente lavorano sul territorio con dedizione e professionalità per tutelare la nostra sicurezza con eccellenti risultati, confermati dalle recenti importanti operazioni compiute. Come emerso nel corso del Comitato, in tutta la Bat nel 2018 si sono registrati 5 atti di intimidazione nei confronti di amministratori pubblici mentre nel 2019, fino al 30 settembre scorso, sono stati 3, a cui si sommerà quello di qualche giorno fa. In pratica due episodi su 4 nel 2019 hanno riguardato Assessori della nostra Amministrazione. Questo comunque non ci spaventa. Continueremo ad esercitare la nostra azione amministrativa senza remore, con trasparenza e rigore, nell'esclusivo interesse pubblico”, ha concluso il Sindaco Angarano.