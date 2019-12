Sindaco e presidente del Gal Ponte Lama, archiviata la denuncia effettuata contro Francesco Spina

Con delibera n. 1192 del 27 novembre 2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha archiviato il procedimento sanzionatorio nei confronti del GAL Ponte Lama per una presunta inconferibilità tra la carica di presidente del GAL e quella di sindaco della città di Bisceglie negli anni 2016 e 2017.

Lo conferma, in una nota, lo stesso Francesco Spina, oggetto della verifica.

L’ANAC ha acclarato che, al momento della nomina di Spina, l’orientamento giurisprudenziale amministrativo e della stessa ANAC era favorevole alla conferibilità della nomina del sindaco del comune di Bisceglie quale componente e presidente del CdA del GAL Ponte Lama. Venendo meno qualsiasi profilo soggettivo colposo, in considerazione proprio del pacifico orientamento giurisprudenziale e della stessa autorità anticorruzione al momento della nomina di Spina, l’autorità con la delibera n. 1192 del 27/11/2019 ha escluso ogni qualsiasi responsabilità del GAL o del Comune di Bisceglie, ha archiviato il procedimento sanzionatorio e ha disposto «di non doversi ulteriormente procedere nel caso di specie».

«Un’altra denuncia nei miei confronti - scrive Spina - che viene archiviata in modo netto e chiaro sul piano amministrativo. Dopo l’archiviazione disposta dalla stessa ANAC per una presunta inconferibilità in relazione all’incarico di mero componente del CdA di InnovaPuglia, un altro provvedimento che accerta in modo inequivocabile la perfetta correttezza morale e giuridica del sottoscritto e degli enti che ho avuto modo di rappresentare a livello istituzionale e amministrativo. Un’altra dimostrazione di come le innumerevoli subdole denunce, anche anonime, effettuate dai miei avversari politici contro di me siano state semplicemente dettate da una logica di strumentalizzazione e accanimento politico».