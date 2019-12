Il Sindaco Angarano: «Dimostrata nei fatti la massima apertura alla minoranza»

Viste le polemiche di queste ore tra maggioranza e opposizioni, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha voluto motivare il ritiro del punto relativo «all’approvazione del Dup in una logica costruttiva per il bene della Città».

«Su una dibattuta e controversa questione formale - scrive Angarano -, l’opposizione ha chiesto il rinvio del punto relativo all’approvazione del Dup in consiglio comunale. In sostanza, pur avendo il collegio dei revisori dei conti già espresso parere favorevole al Dup per la riapprovazione in giunta e non avendo questo documento subito alcuna modifica per la discussione in consiglio, l’opposizione ha chiesto che i revisori contabili confermassero il parere positivo. A ben vedere, quindi, una riconferma della conferma. Dimostrando tuttavia nei fatti la massima apertura al confronto con la minoranza, nell’ottica del massimo rispetto delle prerogative dell’opposizione in maniera più garantista possibile, abbiamo accolto la richiesta. Auspichiamo che per il bene della Città l’atteggiamento costruttivo possa prevalere sulla pretestuosa logica del muro contro muro, dimostrando che il vero obiettivo non continui ad essere quello di appigliarsi a cavilli di qualsiasi tipo per tenere irresponsabilmente bloccata l’amministrazione a fini politici personali, disinteressandosi delle ripercussioni negative che questa situazione sta riversando pesantemente sui servizi e sui cittadini.