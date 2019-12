Solidarietà dell'on. Galantino al vicesindaco Consiglio

«Solidarietà al vicesindaco di Bisceglie per il vile atto di vandalismo subìto. A lui e a tutti gli amministratori e alla stessa comunità - qualora il gesto sarà riconducibile ad un intento intimidatorio- l'invito a non lasciarsi scalfire da episodi di questa portata. La Polizia e la Magistratura sapranno sicuramente fare luce in brevissimo tempo, siamo fiduciosi». Così il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.