Entra nella discoteca Df con un'arma da guerra, arrestato

Nella notte dello scorso sabato 19 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Trani hanno arrestato una persona trovata in possesso di un’arma da guerra con relativo munizionamento, nei pressi della discoteca Df di Bisceglie.

Precedentemente – mostrando l’arma all’addetto della sicurezza che tentava di impedirgli l’ingresso – la stessa persona si era introdotta nell’area della discoteca per breve tempo.

Trasportato in carcere, l’arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Trani, che ha chiesto al G.i.p. la convalida dell’arresto per detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra e relative munizioni, per ricettazione dell’arma medesima e per estorsione aggravata.