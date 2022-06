​Incendi, «Il week end appena trascorso per gli abitanti di Sant’Andrea è stato infernale»

«Il week end appena trascorso per gli abitanti di Sant’Andrea è stato infernale: sabato sera e domenica sera con vasti incendi e inalazioni di fumi. Le autorità competenti, il sindaco in primis, devono intervenire per accertare la natura dei roghi (rifiuti?) e per prevenire questo fenomeno delle estati biscegliesi degli ultimi anni, che affligge le campagne biscegliesi e penalizza i suoi abitanti».

Così il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.