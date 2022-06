«Ciao Leonardo, Bisceglie non ti dimenticherà mai»

Si terranno oggi, lunedì 20 giugno, con inizio alle 17, nella chiesa Cuore immacolato di Maria (San Filippo Neri) a Molfetta i funerali di Leonardo Mancini, Presidente della Comunità Casa Pegaso di Bisceglie. Da ieri, da quando si è diffusa la notizia della scomparsa del Presidente, una valanga di messaggi e di ricordi ha sommerso la struttura che ha contribuito a realizzare. Ecco una piccola carrellata di testimonianze del cordoglio di una intera comunità:

Il sindaco Angelantonio Angarano: «Abbiamo perso un pilastro della nostra Comunità, inesauribile fonte di amore incondizionato e infinita #bontà al servizio dei più deboli, sempre con un sorriso che trasmetteva conforto e speranza, balsamo per lenire le difficoltà della vita. Ciao Leonardo, il bene che hai donato alla nostra Comunità sarà sempre parte di noi, una preziosa eredità morale, un esempio per tutti. Un forte e affettuoso abbraccio da parte di tutti noi biscegliesi alla sua famiglia e all’intera comunità di Casa Pegaso».

Roberta Rigante, Assessore ai Servizi Sociali Bisceglie: «Un Uomo dall'entusiasmo e dalla grinta strepitosi e straripanti, un esempio di tenacia e dedizione ad un progetto che è una eccellenza su tutto il territorio pugliese. Un caro abbraccio. Condoglianze».

Alfonso Russo, Consigliere comunale: «L' ho conosciuto nel 2006 quando umilmente ero assessore ai Servizi Sociali. Persona e amico già da prima. Un vero signore che ha fatto della sua vita una missione di aiuto per gli altri. Sua figlia era il suo sorriso, mai visto arrabbiato, mai chiesto nulla, mai uno che ha agito sottobanco e prostituirsi al potente di turno, questo vale anche per i suoi collaboratori. Ha insieme a loro costruito con mille problemi la casa del "DOPO DI NOI" per ragazzi con patologie particolari. Posso scrivere questo post perché veramente Leonardo era un angelo in terra, perché non ha mai chiesto nulla e dal paradiso lui potrà dire che mai neanche io mi sono permesso di farlo. La politica è donare non "che mi dai". Non faccio filosofia come molti, per me parlano i fatti. L'unico mio rimprovero era "Leonà, semb p na sigaret in moc' sta? Waglio favangul e portava via i suoi euro di uova. Mai una volta che ha voluto un uovo in omaggio, piccoli dettagli che denotano la sua moralità. Cia PRESIDEEE»

Massimo Cassanelli, Presidente Rotary Club Bisceglie: «Leonardo Mancini, una persona speciale, straordinaria. Con il sorriso unito alla determinazione ha guidato la nascita e la crescita di Casa Pegaso, una realtà di eccellenza ammirata anche oltre i confini nazionali. L'ho sentito pochi giorni fa, dopo l'inaugurazione del laboratorio artistico donato a Pegaso dal Rotary Club Bisceglie. Era in ospedale, ma ancora una volta mi ha trasmesso il suo entusiasmo e la sua carica di amore e di bontà. Avrebbe voluto partecipare all'inaugurazione, come aveva fatto alcuni anni fa per il laboratorio di informatica. Pur non essendo presente fisicamente, era insieme a noi con il suo coraggio e la sua gioia. Tutti gli amici del Rotary di Bisceglie ricorderanno sempre Leonardo con grande stima e affetto. Attraverso Casa Pegaso, Leonardo continua a vivere con noi».

Maria Candela, dirigente della Regione Puglia, dipartimento Cultura: «L’ho conosciuto e la sua visione di una casa per i suoi ragazzi e tutte le rispettive famiglie mi sembrava avveniristica tanto anni fa, oggi è un esempio per molti altri gruppi di genitori in Puglia e non solo. Mi dispiace molto».

Pasquale D'Addato presidente Roma Intangibile Bisceglie: «Profondamente addolorato per la dipartita del grande e Caro Leonardo Mancini, Roma Intangibile-Soms si stringe forte alla Cooperativa Pegaso e alla Sua famiglia, esprimendo il proprio dolore, la propria melanconica tristezza.Esprimiamo con tutto il cuore un frofondo grazie quanto fatto per il bene della Comunità. Grazie Leonardo, resterai per noi un Presidente esemplare».

Rosa Francioli di Uno Tra Noi: «Dire di te "Riposa in pace" vuol dire non conoscerti e non conoscere la tua forza, il tuo coraggio e la tua determinazione, nel realizzare il bene ed il futuro dei vostri ragazzi. Mi piace pensare che hai solo smesso gli abiti terreni, e che, in altra forma, continuerai da lassù a vegliare e guidare il vostro grande progetto».

Mauro Pedone, Rotary Bisceglie: «Sono testimone del suo impegno per un progetto poi diventato realtà: voi di Pegaso saprete andare avanti (come già fate) sulla scia della sua grinta. La terra sia lieve a Leonardo, uomo buono».

Il Presidente e gli operatori tutti della cooperativa sociale Temenos: «porgono le più sentite condoglianze per la dipartita del vostro caro ed amatissimo presidente».

Angela Quatela, Presidente Cooperativa Uno Tra Noi: «Durante il percorso che attraversa la vita e che poi porta alla vita eterna (per chi crede in essa), ci viene offerta una possibilità: quella di spenderla per il bene e trasformarla in un capolavoro (cit. Giovanni Paolo II). Leonardo Mancini, presidente della Associazione Pegaso, ha incarnato in sé questa opportunità.

Uno dei genitori " storici " della Uno tra Noi, un uomo che amava definirsi "folle" e che ha creduto fortemente nel sogno di costruire una casa per il "dopo di noi". Uomo tenace, determinato, aperto al dialogo con tutti, un uomo libero. Questo é ciò che resta in eredità a tutti noi. Grazie presidente».