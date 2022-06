Nuovi distributori di sacchi per i rifiuti. Per tre giorni i sacchi solo presso l’Infopoint

Nei prossimi giorni saranno sostituiti a Bisceglie tutti i distributori automatici dei sacchi per la raccolta differenziata. Lo rende noto un comunicato di Green Link società benefit, che si occupa del servizio di igiene urbana in città.

Si tratta di una sostituzione tecnica per offrire un servizio sempre più attento alle esigenze dei cittadini. Pertanto, per venire incontro alle famiglie che dovessero aver esaurito i sacchi a disposizione proprio in questi giorni, l'erogazione dei nuovi contenitori sarà effettuata solo presso la sede dell'infopoint in via Veneto 69 a decorrere dal 21 giugno e sino al 23 dello stesso mese nelle seguenti fasce orarie:

Mattina: 09.00-12.12.30

Pomeriggio: 16.00-18.00



Le utenze saranno avvisate anche tramite APP e con un avviso affisso presso tutti i distributori nella giornata del 20 giugno.