E' scomparso Leonardo Mancini, presidente della Pegaso onlus. Il terzo settore è in lutto

Il mondo del terzo settore di Bisceglie piange la scomparsa prematura di Leonardo Mancini, presidente della Pegaso onlus. Aveva 86 anni. Cordoglio e commozione per la perdita di uno degli artefici dell'associazione di volontariato che questa mattina ha pubblicato queste parole:

«..e così ieri ci hai lasciato, pensavamo fosse uno dei tuoi soliti scherzi, cosi come quando arrivavi in Casa Pegaso sempre con il tuo sorriso migliore e sempre pronto con una battuta per tutti e con tutti. Stamattina ridevamo ancora di te..

Non ti sei mai arreso nel concepire e realizzare Casa Pegaso motivandoci a contribuire sempre per il bene dei ragazzi..oggi ci sentiamo un po' orfani.

Buon viaggio Capitano, continuerai ad essere il nostro gabbiano che volando in alto ci indica l'orizzonte e noi continueremo a seguire il sogno portando Pegaso inciso nel cuore.

Ciao Leonardo Grande Maestro di Vita 🌹.

[Per chi vuole salutare Leonardo, il funerale si terra' lunedi 20.06 ore 17,00 chiesa cuore immacolato di Maria (San Filippo Neri) a Molfetta]».