Adisco Bisceglie presenta il Galà 2022: “Sostenere la ricerca per le staminali"

Adisco (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, sez. Bisceglie), presieduta dalla dott.ssa Lella Di Reda, presenta la terza edizione del Galà “Sostenere la ricerca per lo studio e l’applicazione delle cellule staminali” che si terrà giovedì 30 giugno 2022, presso la location di Villa Torre Rossa. L’evento vedrà come filo conduttore il tema della maternità, con riferimento alla lettura offerta dalla Prof.ssa Marianna Gensabella Furnari che, come già Docente ordinario di Bioetica dell'Università di Messina, relazionerà nel contributo “Maternità è Dono”, cui si correla la mostra fotografica "Mater. Vita alla Vita" a cura di Luciana Belsito.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, sarà introdotta dai saluti del Presidente Nazionale Adisco dott. Giuseppe Garrisi, e dalla Referente scientifica prof.ssa Giorgina Specchia (Componente del Comitato Scientifico AIL nazionale. Intervento: “Terapie cellulari. Presente e futuro”). La prof.ssa Specchia illustrerà le ultime frontiere delle malattie oncoematologiche. Inoltre, le presentazioni si arricchiranno dei contributi del ricercatore dott. Francesco Tarantini, del dott. Michele Santodirocco (Medico Banca Cordonale Pugliese), sempre vicino alle iniziative di Adisco Bisceglie, e del Sindaco di Bisceglie dott. Angelantonio Angarano.

La manifestazione di solidarietà è stata concepita in una serata all’insegna della bella musica che accompagna il momento conviviale: come tradizione, gli omaggi offerti gentilmente da soci e amici, verranno consegnati alle signore più fortunate. Si proseguirà, quindi, con il quartetto d’archi “Quattro Quarti” e con gli intermezzi musicali di Antonio De Vincenzo.