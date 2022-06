Sono Lucia Ruggieri, alunna dell’IISS “Dell’Olio” di Bisceglie, Ursula Maria Di Pace e Elena Cosmai, entrambe del liceo classico “De Sanctis” di Trani, le tre ragazze che si sono aggiudicate le borse di studio per partecipare alla Summer School della Luiss “Guido Carli”, offerte dall’Associazione Borgo Antico ai partecipanti al progetto I SoGNALIBRI, in collaborazione con la prestigiosa università. Le studentesse, selezionate sulla base del criterio della migliore media scolastica certificata dalla scuola di provenienza, avranno così l’opportunità di frequentare i corsi che l’Università Luiss ospiterà dal 4 all’8 luglio a Roma. Un’occasione che permetterà loro di orientarsi e scegliere con consapevolezza il proprio futuro universitario e lavorativo.

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è svolta giovedì 16 giugno nel Salone degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, alla presenza di Luciano Gigante (referente del progetto “I SoGNALIBRI”), Sergio Silvestris (presidente Associazione “Borgo Antico”), Cesare De Palma (Confindustria Bari e Bat) e Cardenia Casillo (Fondazione Vincenzo Casillo). A portare i suoi saluti anche Roberto Costantini, docente e dirigente della Luiss “Guido Carli”, intervenuto in videocollegamento. Le borse di studio sono state consegnate ai ragazzi dai tutor di riferimento del progetto e dai docenti delle scuole di provenienza.

«Anche quest’anno il criterio che abbiamo utilizzato per assegnare le borse di studio è stato quello del merito», commenta Sergio Silvestris, presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Le studentesse premiate hanno delle medie voti, certificate dalle loro scuole, che vanno dal 9.1 al 9.82. Sono quindi ragazze che si stanno impegnando duramente e che riteniamo giusto valorizzare, offrendo loro questa occasione unica di formazione e orientamento presso la Luiss di Roma, che sarà però anche momento di socializzazione e conoscenza reciproca. Un ringraziamento speciale va a tutti i partner del progetto, che rendono possibile la sua realizzazione, e a quelle realtà imprenditoriali che generosamente scelgono di dedicare parte delle loro risorse alla promozione della cultura presso le generazioni più giovani».

Il percorso di avvicinamento alla lettura e incontro con le professioni culturali continuerà nelle prossime settimane e culminerà con la tredicesima edizione del festival “Libri nel Borgo Antico”, che i SoGNALIBRI vivranno da protagonisti, moderando alcune delle conversazioni con gli autori in programma e contribuendo attivamente all’organizzazione dell’evento. Nel mese di luglio, i giovani studenti avranno inoltre la possibilità di dialogare con due ospiti d’eccezione: il giornalista del Tg2 Leonardo Zellino, che parlerà ai ragazzi della sua esperienza come inviato di guerra in Ucraina, e l’autrice Edith Bruck che, in videocollegamento, converserà con i SoGNALIBRI a proposito del suo libro “Il Pane Perduto”, emozionante racconto di quando, nella primavera del 1944, venne deportata a tredici anni dal ghetto di Sátoraljaújhely ad Auschwitz e poi in altri campi di concentramento tedeschi: Kaufering, Landsberg, Dachau, Christianstadt e, infine, Bergen-Belsen, da dove fuggì nell’aprile del 1945.

Il progetto “I SoGNALIBRI” è organizzato con il patrocinio del Comune di Bisceglie e del Consiglio Regionale della Puglia e con l’adesione di Confindustria Bari e Bat, Club della Cultura di Confindustria, Fondazione Seca, Fondazione Vincenzo Casillo e Orizzonti Futuri Onlus.