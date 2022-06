Poteva avere ben altre conseguenze l'incidente avvenuto ieri sera, giovedì 16 giugno, intorno alle 23, in via Luigi Papagni.

Una Dacia Duster con a bordo cinque persone si è scontrata con una Fiat Punto grigia e un altro mezzo, entrambi parcheggiati sulla corsia opposta. Per fortuna non ci sono stati feriti per gli occupanti dell'auto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, chiamata da alcuni residenti di via Luigi Papagni (in zona San Pietro) e una volante della Polizia di Stato.

Sul mezzo, come detto, c'erano 5 persone: un'intera famiglia con due minori. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che, per fortuna, è stato più spettacolare che grave.