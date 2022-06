​Il Sindaco Angarano ha consegnato nelle mani del Papa il sigillo di Bisceglie

«Stamattina è stato un immenso onore portare l’abbraccio affettuoso della nostra Comunità a PapaFrancesco. Da parte di tutta la Cittadinanza gli ho donato il sigillo di Bisceglie e un libro sulla nostra Città».

Così il Sindaco Angelantonio Angarano ha sottolineato le emozioni provate nell'incontro con il Pontefice. Incontro testimoniato da una splendida foto che però è coperta dai diritti di © Vatican Media, motivo per il quale non la possiamo mostrare.

«Assistere all’udienza del Santo Padre in piazza San Pietro - scrive Angarano - con la grande famiglia del Don Uva Calcio nel suo 50esimo anniversario e nell’anno in cui ricorre il centenario della storica fondazione della Casa Divina Provvidenza ad opera di Don Pasquale Uva e delle ancelle, è stata un’emozione indescrivibile che non dimenticherò mai».