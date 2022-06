Sono stati consegnati oggi alla ditta aggiudicatrice (Minafra Vito di Ruvo di Puglia) i lavori di rifunzionalizzazione della UO di Ginecologia e del relativo blocco ostetrico dell’ospedale "V. Emanuele II" di Bisceglie.

In particolare al centro dell’ammodernamento del reparto ci saranno un generale risanamento igienico-sanitario, la rimodulazione di alcune aree interne, la sostituzione degli infissi, la sistemazione dei pavimenti e dei rivestimenti, la realizzazione di un bagno per persone con ridotte capacità motorie, l’installazione di tecnologie a led e la conseguente riqualificazione del blocco ostetrico con altri interventi minori. “Sono in corso anche le procedure di reclutamento dei ginecologi - aggiunge Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt - i termini di presentazione delle domande sono scaduti, abbiamo circa 60 candidature per 8 posti disponibili che andranno distribuiti su tutto il territorio”.