Referendum, l'affluenza nella Bat. A Bisceglie ha votato solo il 7.50 per cento

Ecco i dati delle affluenze alle urne nelle varie città della Bat alle 12. Il dato è stato diffuso dalla Prefettura Bat. A Bisceglie ha votato solo il 3.29 per cento degli aventi diritto. Ricordiamo che per essere valido il voto deve essere andato alle urne almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto.

Andria 2,73 5,87 Barletta 19,42 43,53 Bisceglie 3,29 7,50 Canosa di Puglia 19,64 40,88 Margherita di Savoia 2,94 5,80 Minervino Murge 2,14 6,08 San Ferdinando di Puglia 20,98 41,85 Spinazzola 2,59 7,56 Trani 3,85 8,56 Trinitapoli 2,12 4,77