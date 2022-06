Incidente sulla Andria-Bisceglie: due feriti

È di due feriti il bilancio dell'incidente di stamane, avvenuto alle ore 5 circa, sulla Sp 13 Andria-Bisceglie.

L'autovettura sulla quale viaggiavano un ragazzo ed una ragazza, per cause in via di accertamento, è uscita fuori strada ed ha finito la sua corsa ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale Bonomo.