​«Il Tar Puglia ha annullato la gara per la gestione dei tributi minori. Nuova grana»

«Purtroppo, nuovi disservizi e disagi in vista per i biscegliesi nella gestione dei tributi minori della città (tassa passi carrabili, ecc): il Tar Puglia ha annullato la gara predisposta dal settore Finanziario dell’amministrazione Angarano per illegalità nell’aggiudicazione».

Lo rivela Francesco Spina, Consigliere comunale di opposizione.

«Dopo l’annullamento della gara sull’appalto della gestione del cimitero comunale “imposto” dall'Anac - prosegue Spina -, ora è toccato al Tar annullare la seconda gara di una certa importanza effettuata da Angarano & C., quella sull’appalto nella gestione dei tributi minori. Sicuramente, ci saranno conseguenze per le casse comunali, ma soprattutto disservizi e disagi per i cittadini e i dipendenti degli uffici. Il nuovo gestore voluto dall’amministrazione, appena subentrato, lascerà il posto a quello che era stato defenestrato, ma che il Tar ha reputato invece avente diritto all’appalto. Insomma, l’amministrazione Angarano ha una vera e propria allergia alle gare: conosce solo le proroghe e gli appalti a trattativa privata e le uniche gare che fa le aggiudica per errore (?) a chi non ne aveva il diritto. A pagare i costi, purtroppo, di questo modo illegale e poco trasparente di operare sono i cittadini che vedono lievitare tasse e tariffe anche del centodieci per cento come è avvenuto per le tasse sui passi carrabili».