Il circolo "Il Popolo della Famiglia" di Bisceglie ha incontrato i cittadini in piazza Fiamme Gialle per comprendere insieme le motivazioni e le criticità del Referendum sulla Giustizia del prossimo 12 Giugno e per dare l’indicazione di voto ai cinque quesiti referendari.

«Abbiamo fatto nostra la necessità di tante famiglie di fare chiarezza circa i contenuti di un referendum alquanto complesso - dichiara Francesco Mastrapasqua coordinatore del circolo – e pertanto ci siamo fatti carico di organizzare un incontro di approfondimento al fine di comprendere quali siano le motivazioni e le conseguenze di questo referendum».

«Siamo rimasti molto colpiti dal fatto che a livello locale i “vecchi” partiti non abbiamo speso una parola su questa consultazione elettorale da loro stessi voluta. Non abbiamo visto iniziative né da destra né da sinistra. Forse non hanno interesse nel rendere consapevoli i cittadini?» è il commento di Nicola Quatela, segretario del circolo.

All’incontro sono intervenuti l'avvocato penalista dott. Cristian Padalino coordinatore di Foggia e responsabile della sezione giustizia de "Il Popolo della Famiglia" e Patrizia del Giudice coordinatore regionale del partito. La consultazione referendaria rappresenta l’occasione di offrire un segnale pubblico verso l’eccessiva autoreferenzialità di troppa parte della magistratura, nonché per mettere in discussione un giustizialismo che è ancora troppo un sentimento diffuso nel Paese.

«Noi abbiamo a cuore le nostre famiglie e crediamo che il compito dei partiti sia soprattutto quello di avvicinare i cittadini alla politica e non di allontanarli. E per questo abbiamo deciso di dare il nostro importante contributo in questa consultazione elettorale.» spiega Angelo Di Liddo presidente del circolo.