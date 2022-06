Lavoro e turismo, il camper della Filcams Cgil arriva nella Bat

Sabato 11 giugno il tour del camper de “Il Nostro Turismo Destinazione Sud” della Filcams Cgil nazionale toccherà la provincia di Barletta – Andria – Trani sostando a Margherita di Savoia, dalle ore 10 alle ore 13, nella centralissima piazza Terme.

La Segreteria della Filcams Cgil Bat ascolterà la cittadinanza, il mondo del lavoro e del turismo, racconterà le proposte della Filcams Cgil sul turismo consapevole e sostenibile e sulle trasformazioni che possono migliorarlo in un'ottica di crescita, rispetto di ambiente e territorio, miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici del settore. Il camper dal 1° giugno sta percorrendo in lungo e in largo la Puglia per offrire ascolto e informazioni utili, le altre regioni italiane interessate dall’iniziativa sono la Campania, l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna: la volontà della Filcams è quella di aprire un dibattito nelle regioni del Mezzogiorno che possa condurre alla definizione di un nuovo modello di turismo sostenibile.

“Il turismo per questo territorio può senza dubbio rappresentare uno dei pilastri della nostra economia, ma risente, come d'altronde in altre zone d’Italia, di criticità importanti legate ad una mancata visione di insieme delle politiche che interessano l’intera filiera turistica ma anche di elementi di irregolarità e per questo il nostro obiettivo è quello di tutelare il più possibile il lavoro stagionale introducendo al posto della precarietà forme stabili e permanenti di occupazione. La Filcams, in questi due anni di pandemia, ha lavorato alla definizione di un nuovo modello di turismo di cui parleremo domani a chi verrà presso il nostro camper a Margherita di Savoia, comune della Bat che non abbiamo scelto a caso ma che è a forte vocazione turistica”, spiega la segretaria generale della Filcams Bat, Tina Prasti.