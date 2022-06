Riecco il lido "La Conchiglia", stamattina il debutto

Sabato 11 giugno, alle 11,00, è in programma la manifestazione "Ri-puliamo il mare", a cura dei subacquei volontari dell'ASD Immersion Bisceglie, per la pulizia dei fondali prossimi allo storico lido "La Conchiglia", in via Taranto, Porto di Bisceglie.

Nell'occasione verrà presentato l'intervento di recupero e di rinaturalizzazione del tratto di costa del lido La Conchiglia.