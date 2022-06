Consiglio comunale, approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2021

Nella seduta di consiglio comunale di giovedì 9 giugno è stato approvato, con i voti favorevoli della maggioranza, il rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 e i relativi allegati.

“Il bilancio consuntivo 2021 fotografa una situazione solida e rassicurante dei conti del Comune di Bisceglie che con un Fondo di Cassa di oltre 29 milioni di euro, grazie ad una gestione oculata, è riuscito a reggere l’urto derivante dalla pandemia e si appresta a nuove sfide con fondamentali di tutto rispetto”, ha sostenuto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Come confermato anche dall’organo di Revisione durante la seduta, stiamo compiendo progressi anche nella riduzione del numero e degli importi dei debiti fuori bilancio. Portare solo 400mila euro di debiti fuori bilancio in tutto il 2021 (gran parte derivanti da sentenze) è un dato storico, un record positivo che dà la dimensione dei passi avanti in questo senso. Ricordo nelle amministrazioni precedenti consigli comunali con oltre 60 debiti fuori bilancio all’ordine del giorno con importi stratosferici che venivano spalmati su più anni ma quei tempi non ci sono più”.

“La seduta, inoltre, ha palesato e certificato la regolarità, trasparenza e legalità delle procedure attuate, ponendo fine definitivamente a tutte le accuse pretestuose, le illazioni e calunnie dei giorni scorsi”, ha aggiunto il primo cittadino di Bisceglie. “Chi aveva sbandierato finanche reati e in aula ha provato a sostenere l’assenza di un allegato al rendiconto 2021 è stato sonoramente smentito e sbugiardato dai fatti”.

“Ringrazio il Dirigente della Ripartizione Finanziaria, Dott. Angelo Pedone, unitamente al Segretario generale, a tutti i Dirigenti e uffici per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e puntualità che consente di avere i conti in perfetto ordine malgrado le criticità dell’emergenza Covid che hanno inciso negativamente sui bilanci di tutti gli enti locali. Ringrazio altresì gli assessori e i consiglieri di maggioranza che dimostrano l’importanza di esserci sempre e rappresentare il lavoro dell’amministrazione, la voglia e l’entusiasmo di continuare a lavorare per la Città”.