​«Per due volte consecutive Bisceglie sulle prestigiose guide del National Geographic​»

«Per due volte consecutive, a maggio e giugno, Bisceglie sulle prestigiose guide del National Geographic! Non era mai successo prima. Un risultato di cui essere fieri che premia il lavoro fatto in questi anni per promuovere l’immagine della nostra Città e che contribuirà a far conoscere la bellezza di Bisceglie in Italia e nel Mondo».

Così il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che mostra la prestigiosa guida internazionale.