​Bisceglie punta alla "BikeEconomy ​" ed entra nel Progetto Mattinata

C’è anche Bisceglie tra i comuni impegnati nel cosiddetto Progetto Mattinata. A spiegarne senso e contenuti è stato lo stesso sindaco di Angelantonio Angarano che ha partecipato all’incontro a Bari: «Ho partecipato a Bari all’incontro per l'attuazione del Patto di Mattinata - jha sottolineato il Sindaco -, un grande progetto di Anci e Regione Puglia che coinvolge 80 Comuni nella nostra Regione e unisce promozione dello sport e in particolare del ciclismo, della mobilità sostenibile e delle bellezze del nostro territorio in chiave turistica, con l'ambizione, passo dopo passo, di candidarsi ad ospitare grandi manifestazioni nazionali ed internazionali.

Durante la conferenza molti sono stati i riferimenti a Bisceglie, alle nostre enormi potenzialità con i tesori del nostro agro (con la chicca delle Grotte di Santa Croce riaperte dopo quasi dieci anni) e la nostra costa. Abbiamo un territorio magnifico che, messo a sistema, può attrarre significativi flussi turistici legati alla bicicletta. La cosiddetta BikeEconomy rappresenta una opportunità preziosa con ripercussioni positive per il settore ricettivo, l'economia e l'occupazione. Per questo abbiamo portato Bisceglie nel Patto di Mattinata.

Stiamo vivendo un boom in ambito turistico, anche grazie alla doppia bandiera blu che ha proiettato la nostra splendida Città alla ribalta nazionale e internazionale. Vogliamo continuare su questa strada, puntando sulla promozione continua di Bisceglie e coltivando tutte le opportunità di crescita e sviluppo che possiamo cogliere.

Questo significa guardare lontano, pianificare con lungimiranza, facendo rete con il territorio. Solo così si cresce turisticamente. Nulla avviene per caso, ma solo attraverso il lavoro incessante e qualificato, la competenza e la visione».