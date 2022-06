Riparato il guasto all’impianto idrico, ripresa da martedì l’erogazione di acqua al cimitero

“Da ieri pomeriggio, martedì 7 giugno, è tornata regolare l’erogazione di acqua al cimitero. È stato infatti riparato il guasto al quadro elettrico e alle pompe dell’impianto idrico, un problema tecnico di una certa entità, peraltro, per una sfortunata coincidenza, occorso il 2 giugno, in una giornata festiva cui è succeduto il weekend. L’Ufficio Tecnico Comunale ha cercato di risolvere il problema nel minor tempo possibile, mettendosi al lavoro appena ricevuta la segnalazione, compatibilmente con l’approvvigionamento dei diversi pezzi di ricambio e il loro montaggio da parte dell’azienda incaricata. Ci scusiamo per il comprensibile disagio non certamente dovuto alla volontà dell’amministrazione ma ad un guasto improvviso all’impianto idrico”. Lo dichiara Natale Parisi, Assessore alle manutenzioni e ai servizi cimiteriali della Città di Bisceglie.