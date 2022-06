«Avevamo ragione, la Prefettura sospende l'incarico di segretario generale del Comune»

«Il 2 giugno avevo denunziato, anche al Ministero dell’interno, oltre che alle autorità locali, la grave situazione di conflitto di interessi in cui versava il dirigente dell’area finanziaria, incaricato da Angarano anche come Segretario generale. Il giorno successivo, Angarano, certamente spaventato anche dal conto consuntivo proposto con 2 milioni di euro di “passività potenziali” (termine usato per mascherare altri debiti fuori bilancio”), senza che il dirigente Pedone autodenunciasse come prevede la legge il proprio conflitto di interesse, ha preso lui stesso l’iniziativa di denunziare tale incompatibilità alla Prefettura, che ha poi sospeso il dirigente quale segrerario reggente».

Questo il commento sulla vicenda di Francesco Spina, Consigliere di opposizione.

«Mentre la maggioranza litiga e abbandona gradualmente Angarano - prosegue Spina -, ho onorato ancora una volta l’importante ruolo di “opposizione” ferma, onesta e non carica a chiacchiere, con l’esercizio del mio potere di controllo sugli atti comunali, che sta evitando tanti danni ulteriori ai cittadini. L’illegalità da me denunciata circa il consuntivo proposto con riferimento all’anno 2021 ha già fatto in queste ore la prima vittima politica, con l’abbandono di un consigliere di maggioranza che non voterà probabilmente un atto dalle conseguenze imprevedibili sul piano giudiziario. La Segretaria generale dott.Ssa Arrivabene è andata definitivamente ad Andria e non è stata neanche richiesta a scavalco da Angarano (la dottoressa Arrivabene risulta, invece, nominata in questi giorni a scavalco a San Ferdinando). Angarano, senza Pedone come segretario, cerca ora disperatamente un segretario generale che metta una pezza a colori e firmi il parere obbligatorio, a tutt’oggi mancante, circa la legittimità del bilancio consuntivo 2021 proposto. Ha chiesto per l’ennesimo scavalco un nuovo segretario generale: il dott. Francesco Lazzaro.

Chi recitera’ ora il ruolo di segrerario kamikaze? Dopo aver sacrificato in modo imbarazzante la dignità di tanti dirigenti stimati, con proroghe di appalti inquietanti e indecenti, chi si presterà ora a questo ennesimo illegale gioco al massacro di leggi e regolamenti, con cui la “Svolta” degli incapaci Angarano- Silvestris sta mettendo in imbarazzo tutte le autorità del territorio?».