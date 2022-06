​Il Rotary di Bisceglie festeggia i suoi 20 anni con un concerto: "Vent'anni per sempre" ​

Concerto "Vent'anni per sempre" dell'orchestra FaMiFaRe, diretta dal giovane Domenico De Musso: avrà luogo domenica 19 giugno alle ore 20.30 presso il Lido Salsello (Lungomare Vito Siciliani, Bisceglie), in occasione del Ventennale del Rotary Club Bisceglie.

«Ascolteremo le canzoni più celebri degli anni dal 2002 al 2022 - si legge nella nota diffusa dal club di Bisceglie-, insieme ad alcuni brani inediti composti per l'occasione e, in contemporanea, guarderemo le foto più belle dei primi vent'anni di vita del Club. Altre sorprese renderanno ricca di emozione la serata in riva al mare. Per partecipare è indispensabile comunicare la propria prenotazione entro il 15 giugno, contattando il consigliere prefetto Antonella Lafranceschina o il delegato al ventennale Giuliano Porcelli. All'ingresso sarà gradito un contributo di 15 euro per i service del Club».