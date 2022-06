Pierpaolo Sinigaglia giovedì 2 Giugno 2022 presso la sede del Palazzo del Governo (Prefettura) a Barletta, in occasione del 76esimo Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, è stato insignito della distinzione onorifica di Ufficiale dell’Ordine "Al merito della Repubblica Italiana”, alla presenza del Prefetto di Barletta-Andria-Trani dott. Maurizio Valiante e del Sindaco di Bisceglie dott. Angelantonio Angarano. L’architetto Sinigaglia, lavorando con entusiasmo, dedizione, disponibilità e senso di appartenenza allo Stato, ha sempre agito nella trasmissione di serenità e amore per la vita, nel quotidiano impegno per la collettività, in molteplici attività di service culturali e istituzionali, degni di nota dall’alto valore sociale.

Sempre a servizio della pubblica amministrazione, con professionalità negli anni si è adoperato, tra le altre, nelle realizzazioni: Giornata Mondiale PolioPlus, nella veste di Presidente Rotary Club Bisceglie (ar 2017/18); piantumazione di alberature sul lungomare di Levante (Bisceglie) in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2018 per la riqualificazione urbanistica del quartiere; partecipazione attiva alle Giornate Nazionali della Colletta Alimentare; organizzazione di service di screening gratuito della tiroide; donazione di un trasportino per il taxi sociale attivo a Bisceglie; donazione di arredi per la biblioteca del III C.D. “San Giovanni Bosco”; attuazione dello spettacolo teatrale di beneficenza a favore dell’ANT.

A queste attività sono affiancati molti meeting e convegni dall’elevato spessore culturale: “Le società di calcio tra aspetti finanziari e responsabilità sociali” con Giancarlo Abete, Gabriele Gravina, Vito Tisci, Raffaele Ieva, Marcel Vulpis e Antonio Matarrese; “Sul filo delle memorie” con la testimonianza di Franco Schȍnheit, sopravvissuto ai campi di concentramento, e Silvia Godelli; “Il padre che non sapeva il mio nome” sul tema dell’Alzheimer; “Crisi di liquidità e sistemi alternativi”; “Paul e il ragazzo” sulla storia di Paul Harris; “Alimentazione, pilastro della salute e della forma fisica”; “Economia a misura di famiglia”, forum contro la violenza sulle donne; “I viaggi di San Giacomo nella Puglia Medievale”; e “Il volto della Siria”.

Si è occupato di letteratura con le edizioni dei volumi monografici: “Cronache dal Porto di Bisceglie” e “Storia del culto della Madonna del Soccorso” per la valorizzazione del Patrimonio cittadino quale volano culturale ed economico. Ha fornito contributi scientifici per le pubblicazioni a cura del Club per l’UNESCO di Bisceglie in "Dolmen la Chianca" e "Il Mistero di Torre Gigliano nella Terra dei Templari”.

Infine, si è speso quale mecenate per l’intervento, autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni artistici e culturali di Bari, di restauro del secondo ordine dell’ala destra del coro ligneo della Basilica concattedrale "S. Pietro" di Bisceglie con la partecipazione durante la serata di consegna dell'On. Vittorio Sgarbi.

In ambito rotariano e dopo la presidenza del Club di Bisceglie, ha ricoperto il ruolo di Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata con il Governatore Sergio Sernia, ed è stato nominato per molteplici incarichi nelle commissioni distrettuali e componente di Staff dei Governatori Giuseppe Seracca Guerrieri (ar 2020/21) e Nicola Auciello (ar 2022/2023).