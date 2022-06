​Spaccio di droga, arrestato un 36enne a Bisceglie

​“Quale scuola per il futuro”, convegno nel Giardino dell’Hotel Salsello di Bisceglie

«Quale scuola per il futuro». Un tema molto complesso e delicato, sul quale si discuterà martedì 31 maggio, a Bisceglie, nella cornice del Giardino dell’Hotel Salsello in via Vito Siciliani nel corso di un confronto aperto al pubblico in programma