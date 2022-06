«​Ciliegia, il comparto è al collasso commerciale», l'appello dell'assessore Naglieri

«Mi rivolgo a tutti i produttori cerealicoli del nostro territorio. Con grande previsione elaborata già da fine aprile posso affermare che siamo ufficialmente entrati nella fase del collasso commerciale. Le produzioni di ciliegie hanno raggiunto un livello quantitativo molto alto ed il collo d’imbuto della Grande Distribuzione Organizzata è oramai troppo stretto per poter dare ancora spazio a lotti di piccola calibratura e a varietà non competitive, che non potrebbero sostenere il mercato dell’esportazione».

A lanciare l'ennesimo allarme rosso, non solo per il colore della ciliegia biscegliese, è l'assessore comunale Gianni Naglieri.

«Invito tutti i cerasicoltori - prosegue Naglieri - a dare priorità assoluta alla CILIEGIA FERROVIA di calibratura non inferiore alla 28. Questo, non risolverà definitivamente l’effetto dumping in corso, condizionato peraltro anche dalle cospicue produzioni nazionali ed internazionali, ma, servirà quantomeno ad avere una concentrazione omogenea del prodotto e a garantire un offerta più sostenibile. Chiunque deciderà di fare il contrario si accollerà un rischio e si ritroverà a breve con dei costi di raccolta e di lavorazione commerciale difficilmente compensabili da eque valorizzazioni del prodotto, ove ciò avvenga. Mi auguro anche che dopo questa campagna intervenga l’area tecnica associativa per porre fine a questo proliferare di varietà, difficilmente aggregabili».