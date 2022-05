Venerdì 27 maggio si è tenuta una manifestazione ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale - Sez. Bisceglie) nella cornice della Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi. Dopo aver incontrato gli alunni delle classi terze delle Scuole medie della Città (S.S. di I grado “Battisti-Ferraris” e “Riccardo Monterisi”), insieme agli studenti delle classi quarte degli Istituti superiori (I.I.S.S. - Liceo Economico Sociale “G. Dell’Olio” e Liceo “L. da Vinci”), come consuetudine per il termine dell’anno scolastico, è stato proposto lo sviluppo di elaborati sul tema “Natura e funzione delle cellule staminali”, nel percorso “Nel cuore della vita. Una storia di dialogo tra ricerca scientifica, bioetica e medicina rigenerativa” (progetto scolastico – Educazione alla Donazione e al Volontariato), con particolare riferimento alle staminali cordonali.

La Presidente dott.ssa Lella Di Reda ha sottolineato la partecipazione numerosa degli studenti per la produzione di elaborati presentati durante la serata conclusiva: tre in forma di video e di gioco sulla piattaforma Scratch dalla Scuola “R. Monterisi”; una presentazione da parte di una intera classe di 21 alunni della Scuola “Battisti-Ferraris”; e un opuscolo strutturato in vignetta a tracciare le fasi della Donazione SCO dal “G. Dell’Olio”. La Presidente ha spiegato: «Gli alunni che si sono cimentati in questi elaborati hanno illustrato i loro lavori alla presenza di Docenti, Dirigenti scolastici, famiglie, Soci ADISCO e autorità comunali».

ADISCO Bisceglie ha tenuto a ringraziare l’Amministrazione Comunale: in particolare il Sindaco dott. Angelantonio Angarano, l’Assessore alla Cultura prof.ssa Loredana Bianco e l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Roberta Rigante, per aver dato la possibilità di trasformare l’attività in una manifestazione pubblica in onore delle produzioni degli studenti. ADISCO, in più, ha ringraziato per la collaborazione la consigliera Emanuela Dell’Olio, tra i docenti che hanno seguito le relazioni degli alunni, e Banca Popolare Pugliese - filiale di Bisceglie - per aver sostenuto l’evento, nella persona del suo Direttore, dott. Benedetto Minerva.

La dott.sa Di Reda ha concluso: «È stata una manifestazione bellissima per i ragazzi, protagonisti assoluti dell’evento. Hanno presentato i loro lavori con scioltezza, padronanza della materia e con molta originalità. Lavori tutti diversi nell’ideazione e nello svolgimento: dal gioco su piattaforma Scratch per illustrare il percorso della cellula staminale nella medicina rigenerativa, alla “poetica” storia di Stami (la cellula staminale che allerta le sue compagne perché c’è bisogno di loro). Significativa è stata anche la presentazione del dialogo tra ricerca, bioetica e medicina rigenerativa attraverso slides e video commentati da 21 ragazzi, oltre alla graphic novel sulla donazione».