Caro gasolio, Riglietti: “Ancora nulla per dipendenti, attendiamo risposte su Cisoa”

«Apprendiamo dalla stampa che i sindaci di alcuni comuni costieri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con altri comuni a vocazione marinara, vorrebbero unirsi insieme alle sigle sindacali che vorranno aderire, nel sollecitare il ministero delle Politiche Agricole tramite un documento da condividere insieme in cui chiedere soluzioni immediate e tempestive sulla problematica del “caro gasolio”. Ci preme evidenziare che la scorsa settimana, a livello nazionale, le associazioni di categoria e i sindacati Fai, Flai e Uila Pesca, nel fare fronte comune per sostenere i pescatori ridotti allo stremo a causa del “caro gasolio”, sono stati ricevuti dal sottosegretario Francesco Battistoni a cui hanno ribadito le loro preoccupazioni per le sorti dei lavoratori e delle imprese di pesca, sottolineando che per affrontare un emergenza come questa occorrono interventi urgenti e mirati, consegnando in quella occasione al sottosegretario una nostra piattaforma.

Il sottosegretario Battistoni nell’incontro tenuto si era fatto carico delle istanze anche se non di sua competenza. Apprendiamo con favore che alcune delle richieste avanzate hanno già ottenuto delle risposte, come la questione legata al credito d’imposta per le imprese di pesca, mentre per i lavoratori dipendenti attendiamo ancora risposte sulla CISOA, sull’indennizzo del caro gasolio e l’anticipazione dell’indennità del fermo pesca dell’anno 2021.

Su questo temi che rappresentano un problema sociale e di sopravvivenza per i lavoratori dipendenti del settore della pesca, la Flai Cgil vuole portare avanti la sua battaglia con tutte quelle rivendicazioni nelle sedi opportune per poter dare a questi lavoratori la giusta dignità».

Così Gaetano Riglietti, Segretario generale Flai Cgil Bat.