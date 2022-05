​“Quale scuola per il futuro”, convegno nel Giardino dell’Hotel Salsello di Bisceglie

«Quale scuola per il futuro». Un tema molto complesso e delicato, sul quale si discuterà martedì 31 maggio, a Bisceglie, nella cornice del Giardino dell’Hotel Salsello in via Vito Siciliani nel corso di un confronto aperto al pubblico in programma a partire dalle ore 18.

L’evento sarà introdotto dall’avvocato Gabriella Baldini. Relazionerà sull’argomento il professor Antonio D’Itollo, storico, già dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale di Puglia, oltre che provveditore agli studi di Foggia e Taranto: si parlerà, naturalmente, anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza oltre che di autonomie scolastiche. Il tavolo sarà impreziosito dalla partecipazione del professor Luciano Gigante, già dirigente scolastico. Previsto un intervento dell’onorevole Francesco Boccia, già ministro degli affari regionali e delle autonomie.

Le conclusioni saranno affidate al consigliere comunale Vittorio Fata.