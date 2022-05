​Consegnati i Premi per i Diritti Umani “Don Tonino Bello, Apostolo di carità" Copyright: BisceglieLive.it

Consegnati i Premi Internazionali per i Diritti Umani, Diritti Civili e Impegno Sociale “Don Tonino Bello, Apostolo di Carità”, riconoscimento istituito dalla sede locale di Archeoclub d’Italia APS (Presidente prof. Luigi Palmiotti), giunto alla IV edizione, sotto l’Egida della Città di Bisceglie.

La Cerimonia di consegna del Premio è avvenuta nella sala conferenze del Seminario Vescovile Arcidiocesano “Don Pasquale Uva”.

QUESTI I PREMIATI 2022

1. Don Davide Abascià

Rettore del Seminario Vescovile Arcidiocesano “ don Pasquale Uva” – Bisceglie

Per la generosa dedizione nel ministero presbiterale al servizio dei giovani

2. Don Giuseppe Abbascià,

Rettore della Basilica concattedrale “San Pietro Apostolo” – Bisceglie - Coordinatore della Diocesi

Per l’intensa attività pastorale, confraternale e culturale

3. Don Matteo Losapio

Presbitero dell’Arcidiocesi Trani – Barletta – Bisceglie, Membro della Società Filosofica Italiana

Per lo studio della Filosofia russa e bizantina come ponte tra Oriente e Occidente e l’impegno profuso nella riflessione e peculiare analisi culturale dei fenomeni urbani.

4. Congregazione Ancelle Casa della Divina Provvidenza, Fondatore don Pasquale Uva - Venerabile

Per l’opera solerte che la Congregazione profonde nel servizio agli infermi dal 1922 5.

5. Dott. Tommaso Fontana

Per l’intensa attività di Primario della “Unità Operativa Malattie Infettive”, i numerosi incarichi nel D.S.S.5 e a livello regionale e per la nobile azione di tutela dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie.

6. Dott. Sergio Papagni

Nefrologo

Per l'alta professionalità e la nobile dedizione poste al servizio della comunità

7. Dr Diego Rana

Presidente RSSA “Villa Veneziani ” – Bisceglie

Per la generosa, accurata, sensibile assistenza posta al servizio della collettività.

8. Alla memoria di Pietro Rana

Giornalista

per aver fondato, nel 1974, il periodico d'informazione "Il Biscegliese", per lo sguardo sensibile, profondo e pregnante con cui rinvia alla storia grande la storia quotidiana.

9. Gianfrancesco Todisco

Storico della Città e del Territorio

Per l’intensa attività di studioso e divulgatore della Storia sociale, economica e politica alla base delle trasformazioni urbane e territoriali e per l’esperienza di vita familiare rivolta ai diritti del bambino

10. Mauro La Notte

Presidente Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi

All'Associazione che sa profondere tutte le energie possibili nella valorizzazione del "Sospiro", tradizionale eccellenza dolciaria biscegliese e per l'eccellenza che conferisce a tutta l'Arte dolciaria della città di Bisceglie.

1. Antonio Speranza

Presidente Osservatorio Nazionale “Duchessa Lucrezia Borgia” Bisceglie

Per l'accurata attività culturale nella città di Bisceglie come sul territorio italiano.

12. Antonio Altavilla

Appuntato Scelto Carabinieri – Medaglia d’Onore

Per l'alto senso del dovere, la fermezza e il coraggio in quel 12 novembre 2003 in cui si consumava il vile attentato di Nassirya.

13. Carlo Cassanelli

Maestro di Gastronomia

Per la suggestiva, intensa attività di Maestro della Gastronomia sul territorio italiano ed estero e per il profondo humus culturale con cui permea la cultura italiana di tutti i tempi, magistrale in tutto il mondo.

14. PH.F Pina Catino

Ricercatrice storica Ambiente e Territorio, Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie

Per l’infaticabile dedizione alla ricerca del “bello” rivolta ad una Cultura di Pace ed all’affermazione dei Diritti Umani a livello internazionale