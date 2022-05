Ospedale di Bisceglie, riaprono Pronto soccorso, Cardiologia, Chirurgia

«Il nostro Ospedale finalmente riapre il Pronto Soccorso, il reparto di Chirurgia e Cardiologia. Il Consiglio Comunale convocato dal sottoscritto che ha visto la partecipazione del Direttore Generale Dott.ssa Dimatteo e del Direttore Sanitario Dott.ssa Nardella, ha prodotto i suoi effetti. Gli impegni sono stati mantenuti e per questo che mi sento di ringraziare i Dirigenti dell'ASL Bat (Dott.ssa Dimatteo e Dott.ssa Nardella)e l'intero Consiglio Comunale, che con grande maturità ha saputo condividere all unanimità un interesse della nostra Comunità». Così il Presidente del Consiglio comunale Gianni Casella.

«Ospedale Bisceglie: riaprono pronto soccorso, cardiologia, chirurgia e, presto, tutti gli altri reparti. Il direttore generale della Asl Bt e la direttrice dell’ospedale di Bisceglie sono state di parola». Così il consigliere comunale Francesco Spina. «In consiglio comunale - scrive Spina -, convocato in via straordinaria dal presidente Casella su richiesta del mio gruppo “Difendiamo Bisceglie”, le autorità della Asl presero l’impegno di riaprire in tempi rapidi i reparti dell’ospedale di Bisceglie. Da ieri finalmente sono stato riattivati il Pronto Soccorso, Cardiologia e Chirurgia e sono cominciati i lavori per l’adeguamento di Ostetricia. Il consiglio comunale votò all’unanimità l’ordine del giorno proteso alla riapertura e, quando si è uniti e non ci sono le solite furbate di qualcuno, i risultati si ottengono. Complimenti ai dirigenti della Asl e dell’ospedale biscegliese e ai consiglieri regionali della Bat La Notte, Ventola, Cilento (che sono intervenuti in consiglio) e a tutti gli altri che, pur non intervenuti per impegni istituzionali, hanno sostenuto con convinzione il programma di riapertura dei reparti dell’ospedale di Bisceglie».