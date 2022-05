Pescatori in ginocchio per il caro-gasolio, incontro con i sindaci di Bisceglie, Molfetta e Trani

Il comparto pesca di Bisceglie, Molfetta e Trani è sull'orlo del baratro. Ha bisogno di un sostegno economico urgente per evitare di mettere sul lastrico decine di famiglie. Colpa del caro-carburante che ha ridotto all'osso le marginalità ed i profitti degli armatori che quasi non trovano più convenienza a far uscire le barche dai porti.

Ecco che scatta la mobilitazione con la richiesta di incontro nella giornata di oggi, venerdì 27 maggio, con i sindaci delle città di Bisceglie, Molfetta e Trani, nel Palazzo di Città di Bisceglie in tarda mattinata, dopo un corteo che si muoverà dal porto. Ecco la nota diffusa dalla segreteria regionale della Uila Pesca:

«La scrivente Uila Pesca, nella persona del Responsabile Regionale Puglia Andrea Losito, comunica che, a seguito di assemblee svolte con i lavoratori delle suddette marinerie, durante gli incontri abbiamo avute roccasione di esprimere la nostra profonda preoccupazione per momento di difficoltà che sta vivendo in questi mesi, a causa del "caro-gasolio", che sta mettendo a dura prova la sostenibilità sociale ed economica di tutto il comparto, impattando sulle retribuzioni dei lavoratori e per l'insostenibilità finanziaria di ogni armamento di pesca.

Esprimiamo già da tempo urgenza di dare risposte immediate ai lavoratori, attraverso interventi vitali per la sopravvivenza del comparto, individuando uno strumento di sostegno al reddito che possa garantire anche ai lavoratori un ristoro economico, vista l'incidenza diretta del "caro-gasolio" sulle retribuzioni. Le decisioni Ministeriali sono insoddisfacenti e inconcludenti perché non ancora attuate, pertanto si rende urgente un incontro congiunto con i Sindaci delle principali marinerie coinvolte da tale impatto sociale, oltre che di collegamento al livello Regionale e Nazionale del settore Pesca. La manifestazione si terrà a Bisceglie nella giornata di venerdì 27 maggio con partenza dall'area portuale e proseguiranno per l'Ufficio Marittimo e il Comune della città stessa, garantendo gli aspetti essenziali».